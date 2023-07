Business news: Fmi, nel 2023 crescita Messico al 2,6 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il +3,0 per cento registrato nel 2022, l'economia Messico dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita del 2,6 per cento. Lo scrive il Fondo monetario internazionale (Fmi) nell'aggiornamento di luglio del World Economic Outlook, pubblicato oggi. Una stima al rialzo rispetto all'1,8 per cento ipotizzato nel rapporto di aprile, segnala il Fondo parlando di una ripresa del settore dei servizi partita in ritardo e delle ricadute positive date dalla domanda statunitense sull'economia nazionale. Nel 2024 il Messico dovrebbe crescere dell'1,5 per cento, un decimo in meno sull'outlook di aprile. Per la regione America latina e Caraibi, l'Fmi stima una crescita complessiva dell'1,9 per cento, in deciso calo rispetto al 3,9 per cento con cui ha chiuso il 2022, ma con un miglioramento di tre decimi di percentuale sul precedente rapporto. (Mec)