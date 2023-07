Business news: America Latina e Caraibi, Fmi prevede crescita dell'1,9 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il +3,9 per cento registrato nel 2022, l'economia dell'America Latina e dei Caraibi dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita dell'1,9 per cento. Lo scrive il Fondo monetario internazionale (Fmi) nell'aggiornamento di luglio del World Economic Outlook, pubblicato oggi. La stima riflette il rallentamento del sostenuto ritmo di crescita registrato nel 2022, anno della riapertura dei commerci dopo la pandemia, "così come di un prezzo più basse delle materie prime". Il Fondo ha comunque migliorato di tre decimi di percentuale le stime fatte ad aprile, grazie soprattutto alle migliori aspettative di crescita delle due principali economie, quelle di Messico e Brasile. Per il prossimo anno è prevista una crescita regionale del 2,2 per cento.A livello globale, secondo l'Fmi, si dovrebbe assistere a una crescita del 3 per cento tanto nel 2023 quanto nel 2024. (Was)