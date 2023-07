Business news: analisti finanziari Brasile, inflazione al 4,90 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con un tasso di inflazione del 4,90 per cento. È quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, nel rapporto settimanale "Focus", diffuso dalla Banca centrale (Bc) oggi, 25 luglio. Il dato è in calo rispetto al 4,95 per cento ipotizzato la settimana scorsa e rispetto alla previsione del 5,42 per cento di quattro settimane fa. La stima è influenzata dai dati dell'indice dei prezzi al consumo (Ipca) in Brasile, che ha registrato deflazione a giugno 2023, segnando un calo dello 0,08 per cento su mese. L'istituto nazionale di statistica (Ibge) segnala che si tratta del primo calo dell'indice dei prezzi da ottobre 2022. Su base annuale l'inflazione raggiunge il 3,16 per cento, mentre nei primi sei mesi dell'anno l'inflazione chiude a 2,87 per cento. (Brb)