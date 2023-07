Business news: Brasile-Usa, la Nasa lancerà satelliti per monitorare disboscamento Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia spaziale statunitense (Nasa) lancerà tre nuovi satelliti capaci di monitorare il disboscamento dell'Amazzonia e inviare informazioni agli scienziati brasiliani. Lo ha detto l'amministratore della Nasa, Bill Nelson, al termine di un incontro con il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, questa mattina a Brasilia. "I nostri satelliti inviano informazioni agli scienziati brasiliani sull'avanzamento della deforestazione. E lanceremo tre nuovi satelliti, che aumenteranno questa capacità di identificare la distruzione della foresta", ha detto. L'astronauta in pensione ha riferito che 37 anni fa, nel corso della sua missione nello spazio gli fu già possibile vedere dallo spazio gli effetti della deforestazione e degli incendi boschivi nella regione amazzonica. "Ho ringraziato il presidente Lula per il suo lavoro costante per salvare l'Amazzonia. L'ho ringraziato a nome di tutti i cittadini della Terra", ha affermato. (Brb)