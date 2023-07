Business news: Brasile, governo fissa tassazione del 18 per cento su scommesse sportive elettroniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha deciso di imporre una tassazione del 18 per cento sulle scommesse sportive elettroniche. Le nuove regole sono contenute in un decreto esecutivo (medida provisoria) pubblicato nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale. Immediatamente esecutivo, il decreto dovrà entro 120 giorni essere convertito in legge dal parlamento, pena l'estinzione degli effetti. Il nuovo testo – riferisce il governo - stabilisce regole chiare per il mercato delle scommesse, colmando una lacuna normativa osservata sin dalla sua creazione. (Brb)