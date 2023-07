Business news: Brasile, governo proroga tariffe anti-dumping su import acciaio da Cina e Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio estero del Brasile (Camex) ha prorogato per i prossimi cinque anni l'applicazione di tariffe più alte sull'import di tubi di acciaio al carbonio dalla Cina e dalla Romania come misura compensativa. La misura mira a proteggere i produttori brasiliani dalla concorrenza sleale. Da oggi per l'importazione di acciaio dalla Cina sarà applicata una tassa di 743 dollari per tonnellata e per le importazioni dalla Romania la tariffa sarà di 75,11 dollari per tonnellata. (Brb)