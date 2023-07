Tav: Foti (Fd'I), solidarietà a forze dell'ordine, opposizione condannino violenze No Tav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta sono tornati in azione i No Tav, con modalità che ricordano gli anni della violenza politica più rude. Nel mirino sono finite le forze dell'ordine alle quali esprimo a nome mio e dei deputati di Fratelli d'Italia la più completa solidarietà". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "I soliti delinquenti incalliti e mascherati hanno agito in più punti con le uniche modalità che conoscono, quelle illecite mediante cui vogliono piegare un futuro di sviluppo e di infrastrutture indispensabili per l'Italia. Attendiamo un segnale di condanna chiaro e inequivocabile da parte degli esponenti delle varie opposizioni come Conte, Schlein, Fratoianni e Bonelli: dicano chiaramente che quelli all'opera in Val di Susa non sono manifestanti che sbagliano, ma delinquenti che vanno puniti".(Rin)