Ustica: Gasparri-Giovanardi, allibiti per articolo Repubblica su "Lodo Moro"

20 luglio 2021

- "Siamo allibiti nel leggere su Repubblica di oggi un articolo di Lirio Abbate sul cosiddetto 'Lodo Moro". Lo affermano Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, e l'ex ministro Carlo Giovanardi. "Nel 2016 come membri della Commissione di indagine sulla morte di Aldo Moro potemmo accedere ed annotare le carte riclassificate segrete e segretissime su Ustica, dopo che il governo Renzi aveva tolto il segreto di Stato sulle stesse. Successivamente siamo stati diffidati ripetutamente dal renderle pubbliche, con minaccia di denuncia penale, l'ultima volta a Palazzo Chigi al tempo del governo Conte, dove Giovanardi venne formalmente convocato per sentirsi notificare (e per iscritto alla signora Giuliana Cavazza che perse la madre sul DC9 di Ustica) che una eventuale pubblicazione avrebbe violato 'l'interesse nazionale'. Su nostra insistenza viceversa il governo Draghi ha tolto il segreto sui documenti riguardanti Ustica, con alcune significative omissioni per carità di Patria, che raccontano della drammatica escalation di minacce di rappresaglia 'con vittime innocenti', se non fosse stato scarcerato, come previsto dal 'Lodo Moro', Abu Saleh, il referente dell'Olp a bologna, arrestato nel 1979 ad Ortona per il trasporto di missili terra-aria". (segue) (Rin)