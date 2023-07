Haiti: ministro Esteri accoglie con favore l’ipotesi di una forza multinazionale a guida keniota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ipotesi dell’invio ad Haiti di una forza mutinazionale guidata dal Kenya ha suscitato reazioni contrastanti nel Paese caraibico. La proposta è stata accolta come “un eccellente sviluppo" dal ministro degli esteri haitiano, Jean Victor Geneus, citato dal quotidiano “Miami Herlad”. “Assistiamo con molta preoccupazione al peggioramento della situazione della sicurezza a causa delle continue azioni criminali delle bande. Accogliamo con favore la dichiarazione del ministro degli Affari Esteri del Kenya. Apprezziamo molto il sostegno e la solidarietà dei nostri fratelli e sorelle dall’Africa, la madrepatria. Siamo pronti ad accogliere e lavorare con il team di valutazione del Kenya”, ha dichiarato Geneus. Il primo a pronunciarsi, Claude Joseph, ex premier ed ex ministro degli Esteri, del partito Impegnati per lo sviluppo (Ede), su Twitter si è espresso in termini opposti, osservando che il Kenya, alle prese con una crisi politica interna, non sembra essere nella posizione più adatta a fornire aiuto. (segue) (Mec)