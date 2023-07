Niger: giunta “prende atto” dell’ultimatum Cedeao e annuncia decisioni a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp), ovvero la giunta militare insediatasi al potere in Niger in seguito al colpo di stato, “ha preso atto della dichiarazione finale” del vertice straordinario della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) e dell’Unione economica e monetaria ovest-africana (Uemoa). “Decideremo nelle ore a venire”. Lo scrive su Twitter il capo della giunta, generale Abdourahmane Tchiani (o Omar Tchiani). Il summit della Cedeao, tenutosi oggi ad Abuja, in Nigeria, si è concluso con un comunicato col quale è stato dato un ultimatum alla giunta e sono state annunciate sanzioni immediate. Ai golpisti nigerini è stato chiesto di rilasciare immediatamente il presidente eletto democraticamente, Mohamed Bazoum, ed è stata concessa una settimana di tempo per cedere il potere. In caso contrario saranno prese le misure necessarie, che potranno includere “l’uso della forza”. (segue) (Res)