Business news: ministero Finanze Brasile, miglioramento rating di Fitch corrobora sforzi del governo

- la decisione dell'agenzia statunitense Fitch di alzare il rating del credito del Brasile da "BB-" a "BB" conforta gli sforzi del governo per consolidare l'ambiente economico e promuovere il consolidamento fiscale. Lo riferisce il ministero delle Finanze in una nota in cui "ribadisce il suo impegno per il programma di riforme in corso, che non solo contribuirà a un migliore equilibrio fiscale del governo, ma porterà anche alla riduzione dei tassi di interesse e al miglioramento delle condizioni del credito, garantendo nel contempo la stabilità dei prezzi". "In tal modo – prosegue la nota - si creeranno le condizioni per l'espansione degli investimenti pubblici e privati e la creazione di posti di lavoro, aumento dei redditi e maggiore efficienza economica, elementi essenziali per lo sviluppo economico e sociale del Paese". (Brb)