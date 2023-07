Ustica: Gasparri-Giovanardi, allibiti per articolo Repubblica su "Lodo Moro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Addirittura - proseguono Gasparri e Giovanardi - è stato reso pubblico il cablogramma di Giovannone da Beirut che il 27 giugno al mattino avverte il governo che 'il fronte di liberazione della Palestina avrebbe deciso di riprendere piena libertà di azione' e addirittura aggiunge di 'non poter garantire sicurezza ambasciata Beirut'. Di tutto questo nell'articolo di Abbate non c'è traccia anche se è positivo che dopo decenni si è accorto dell'esistenza del 'Lodo Moro', ormai storicamente accertato al di là d'ogni ragionevole dubbio. Adesso che Abbate scopre, leggermente in ritardo, l'esistenza del 'Lodo Moro' dovrebbe unirsi a noi per chiedere a gran voce di indagare, sia pure con grande ritardo, su chi collocò la bomba a bordo del DC9 Itavia, la cui esplosione provocò la morte di 81 vittime innocenti" concludono. (Rin)