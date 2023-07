© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:ROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori l'assestamento di bilancio, è attesa l'approvazione in serata. La seduta si svolge a oltranza, è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si tiene in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 9)VARIE- Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, presenta il piano di vendita delle case popolari. Palazzo Comunale di Civitavecchia (ore 11) (Rer)