Business news: Brasile, Fitch alza il rating a "BB" con prospettiva stabile

- L'agenzia statunitense di valutazione del rischio, Fitch Ratings, ha alzato la valutazione del credito sovrano del Brasile da "BB-" a "BB" , indicando per il Paese una prospettiva stabile. Nel documento pubblicato questa mattina, l'agenzia sottolinea che l'aggiornamento in positivo del rating del credito brasiliano "riflette la performance macroeconomica e fiscale al di sopra delle previsioni nonostante shock successivi negli ultimi anni", contrastati grazie a "politiche proattive e riforme che lo hanno sostenuto". "Nonostante le persistenti tensioni politiche dal declassamento del 2018, il Brasile – scrive l'agenzia - ha compiuto progressi su importanti riforme per affrontare le sfide economiche e fiscali". Gli analisti di Fitch si augurano che il governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva lavori per migliorare ulteriormente il contesto economico. Al tempo stesso si segnala che la compagnia statale energetica statale Petrobras e la Banca di sviluppo economico e sociale (Bndes) hanno adottato cambiamenti moderati nelle loro strategie aziendali, tali che difficilmente si possono ripetere "le distorsioni che hanno ostacolato le performance in passato". (Brb)