Egitto: al via il 5 settembre la Conferenza mondiale su popolazione, salute e sviluppo

- L’Egitto ospiterà una conferenza mondiale sulla popolazione, la salute e lo sviluppo dal 5 all'8 settembre. Lo ha annunciato oggi alla stampa il ministro della Salute egiziano, Khaled Abdel Ghaffar. L’evento vedrà la partecipazione dei decisori politici sui temi della demografia, della salute e dello sviluppo a livello globale, regionale e nazionale. Il tema dell’aumento della popolazione è una questione cruciale legata al presente e al futuro dell'Egitto. Con i suoi oltre con oltre 105 milioni di abitanti, il Paese delle piramidi è il quattordicesimo più popoloso al mondo e il primo nel mondo arabo. "Siamo riusciti a contenere l’aumento della popolazione, ma non abbiamo ancora raggiunto il necessario equilibrio tra abitanti e risorse", ha ammesso il ministro egiziano. Il numero delle nascite è diminuito da 2,7 milioni nel 2014 a 2,2 milioni nel 2022. Il tasso di fecondità totale è sceso a 2,85 figli per donna nel 2021, rispetto a 3,5 figli per donna nel 2014. La percentuale di uso di contraccettivi è aumentata fino a raggiungere il 66,4 per cento, rispetto al 58,5 per cento nel 2014. Il ministro ha avvertito che la rapida crescita della popolazione rende più difficile sradicare la povertà, combattere la fame e la malnutrizione, aumentare la copertura dei servizi sanitari e scolastici. (Cae)