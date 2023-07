Italia-Argentina: Gualtieri chiama uomo ritrovato a Roma "Nipote 133"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, oggi ha chiamato Julio Santucho "per esprimergli personalmente l'emozione per il ritrovamento del figlio. Lui, insieme alle Nonne di Plaza de Mayo - spiega Gualtieri in una nota -, non ha mai smesso di combattere per ritrovarlo e per ridargli quell'identità strappata. I Santucho sono stati per decenni e sono oggi, forse ancora di più, un simbolo della resistenza argentina alla dittatura di Videla, pagando un tributo enorme in vite umane. Ho voluto infine invitare Julio Santucho a venire in Campidoglio".Così in una nota (Com)