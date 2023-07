Italia-Cina: Meloni su Via della seta, decisione prima di dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano non ha ancora preso una decisione definitiva sulla possibile uscita dal memorandum con la Cina sulla Nuova via della seta, siglato nel 2019 dal primo governo Conte, ma lo farà entro dicembre. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una intervista con l’emittente “Fox News”. “Si tratta di una questione che dovrà essere discussa in Parlamento: la cosa interessante è che l’Italia è l’unico Paese del G7 ad avere aderito al memorandum, ma non è quello che ha i migliori rapporti commerciali con Pechino”, ha detto, aggiungendo che “è possibile avere buone relazioni commerciali anche senza aderire all’iniziativa”. (Was)