Italia-Usa: Meloni, io dipinta come un mostro ma rispondo con i risultati

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata “dipinta come un mostro, ma mi piace rispondere con i risultati”. Durante una intervista con l’emittente “Fox News”, la premier ha risposto così ad una domanda sulle critiche degli oppositori e di alcuni media in merito all’orientamento politico del suo governo. “Mi hanno dipinta come un mostro, cosa che non sono: non ho nulla da dire a chi mi critica, mi piace rispondere con i risultati”, ha concluso. (Was)