Libano: scontri nel campo profughi palestinese di Ain al Hilweh, 6 morti e 40 feriti

- E’ salito a sei morti e 40 feriti, tra cui un soldato libanese, il bilancio degli scontri tra fazioni palestinesi rivali scoppiati oggi nel campo profughi di Ain al Hilweh, il più grande del Libano dove vivono oltre 50 mila persone. Secondo quanto riferisce il quotidiano libanese “L'Orient le Jour”, che cita fonti di sicurezza, gli scontri vanno avanti da ieri e il numero delle vittime potrebbe aumentare con il proseguire dei combattimenti che ha visto l’utilizzo di colpi di mortaio e razzi Rpg. Decine di famiglie sono state costrette a fuggire dalle violenze e dai proiettili vaganti. Tra le vittime vi è un alto ufficiale della sicurezza palestinese, Abu Ahmad al Armouchi, e quattro delle sue guardie del corpo. Anche un esponente del gruppo islamista salafita al Shabab al Muslim è stato ucciso. La situazione è degenerata in particolare nel quartiere Al Basateen del campo profughi situato nei pressi della città portuale di Sidone. Gli scontri tra i gruppi rivali sono frequenti ad Ain al Hilweh, che ospita più di 54 mila rifugiati palestinesi, ai quali si sono aggiunti negli ultimi anni migliaia di palestinesi in fuga dal conflitto civile in Siria. (Lib)