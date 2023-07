Libano: premier Mikati, "tempistica sospetta" degli scontri nel campo profughi di Ain al Hilweh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri tra fazioni palestinesi rivali scoppiati oggi nel campo profughi di Ain al Hilweh, con un bilancio provvisorio di sei morti e 40 feriti, hanno una “tempistica sospetta”. Lo ha detto il primo ministro uscente, Najib Mikati, secondo quanto riferisce il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”. “La tempistica degli scontri palestinesi ad Ain al Hilweh è sospetta, date le circostanze regionali e internazionali, e rientra nei ripetuti regolamenti di conti stranieri a spese del Libano e dei libanesi", ha detto Mikati, spiegando che le violenze sono esplose “in un momento in cui l'Egitto sta cercando di porre fine ai conflitti inter-palestinesi: è un messaggio che viene trasmesso attraverso il territorio libanese". In effetti, i principali leader palestinesi - tra cui il capo dell'ufficio politico di Hamas (il gruppo politico e militare al potere nella Striscia di Gaza), Ismail Haniyeh, e il presidente palestinese Mahmoud Abbas (leader del partito Al Fatah che governa a Ramallah) - si sono riuniti proprio oggi a New El Alamein, in Egitto. "Chiediamo alle fazioni palestinesi, in coordinamento con l'esercito, di consegnare i responsabili alle autorità libanesi. Chiediamo inoltre all'esercito e ai servizi di sicurezza di portare sotto controllo la situazione all'interno del campo", ha affermato il primo ministro uscente. "Il governo sta lavorando per migliorare le condizioni di vita dei profughi palestinesi in Libano attraverso una strategia nazionale, ma le fazioni palestinesi devono porre fine a questi scontri regolari", ha concluso Mikati. (Lib)