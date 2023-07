Carburanti: Paita (Az-Iv), governo sui prezzi fa gioco delle tre carte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "vuole convincerci che i prezzi di benzina e gasolio non sono alle stelle, facendo il gioco delle tre carte e affidandosi alla propaganda". Lo afferma la coordinatrice di Italia viva Raffaella Paita. "La risposta del ministero delle Imprese e Made in Italy agli automobilisti alle prese con il caro pieno è surreale: 'Contano i prezzi medi, non i casi limite'. Peccato che i dati utilizzati da Assoutenti siano quelli dello stesso Mimit. E che dicano una cosa chiara: negli ultimi due mesi ci sono stati rincari dei carburanti superiori all'inflazione, nonostante il calo dei prezzi dell'energia. E nonostante le giravolte verbali del governo", conclude Paita. (Rin)