Tunisia: Meloni, Paese rischia default, dialogo con Fmi non è stato facile

- La Tunisia è uno dei Paesi, insieme alla Libia, da cui arrivano più migranti irregolari in Italia: il Paese si trova in una situazione difficile, e rischia il default finanziario. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una intervista con l’emittente “Fox News”. “Il dialogo che ha consentito di raggiungere un accordo tra le autorità tunisine e il Fondo monetario internazionale (Fmi) non è stato facile, anche a causa dell’approccio adottato dai due interlocutori”, ha detto. (Was)