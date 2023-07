Migranti: Meloni, combattere trafficanti, mafie non possono decidere chi entra nei nostri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’immigrazione illegale dall’Africa non è un tema che si puó gestire solamente dal punto di vista della sicurezza: dobbiamo combattere i trafficanti di esseri umani. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una intervista con l’emittente “Fox News”. “Queste organizzazioni stanno diventando sempre più potenti: non possiamo lasciare che siani le mafie a decidere chi entra nei nostri Paesi”, ha detto. (Was)