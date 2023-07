Niger: Cedeao dà ultimatum di una settimana alla giunta, chiude frontiere e impone sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) ha dato un ultimatum alla giunta militare che si è insediata in Niger con un golpe, imponendo sanzioni immediate e minacciando l’uso della forza. Lo hanno deciso i leader dell’organizzazione nel vertice straordinario convocato oggi ad Abuja, in Nigeria, al termine del quale è stata data lettura di un comunicato congiunto. Alla giunta nigerina è stato chiesto di rilasciare immediatamente il presidente eletto democraticamente, Mohamed Bazoum, ed è stata concessa una settimana di tempo per cedere il potere. In caso contrario saranno prese le misure necessarie, che potranno includere l’impiego della forza. Sono state annunciate con effetto immediato la chiusura delle frontiere aeree e terrestri dei Paesi membri e l’interdizione di sorvolo degli aerei commerciali provenienti dal Niger o diretti in Niger. Sono state sospese, anch’esse con effetto immediato, “tutte le transazioni commerciali e finanziarie” tra gli Stati membri e il Niger. (segue) (Res)