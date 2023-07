Niger: Cedeao dà ultimatum di una settimana alla giunta, chiude frontiere e impone sanzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto a Niamey, il generale Abdourahmane Tchiani (o Omar Tchiani), al potere in seguito al colpo di stato, ha ringraziato i “compatrioti” per la “storica mobilitazione”. Oggi nella capitale, infatti, ci sono state partecipate manifestazioni in sostegno della giunta, che ha parlato di “una dimostrazione di forza inaudita”. L’appello a manifestare era stato lanciato ieri dal portavoce della giunta, colonnello Amadou Abdramane, dalla televisione di Stato, proprio in vista del vertice della Cedeao, attribuendo all’organizzazione un “piano di aggressione contro il Niger attraverso un imminente intervento militare a Niamey”, in collaborazione con altri Paesi africani e con alcuni Paesi occidentali. Nelle manifestazioni odierne, in cui si sono viste sventolare bandiere della Russia, è stata presa d’assalto anche l’ambasciata francese, attacco che ha suscitato la pronta reazione di Parigi. L’Eliseo ha fatto sapere che “non tollererà alcun attacco contro la Francia e i suoi interessi”. (Res)