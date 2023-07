Niger: Francia condanna le violenze nei pressi della sua ambasciata a Niamey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia condanna tutte le violenze contro le sedi diplomatiche, la cui sicurezza è responsabilità dello Stato ospitante. Lo ha affermato in un comunicato il ministero degli Esteri di Parigi a proposito delle proteste nei pressi dell’ambasciata francese in Niger. “Le forze nigerine hanno l’obbligo di garantire la sicurezza delle nostre sedi diplomatiche e consolari in base alla Convenzione di Vienna. Le richiamiamo urgentemente a soddisfare quest’obbligo che è loro imposto dal diritto internazionale”, si legge nel comunicato. (Frp)