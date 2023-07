Ciampino: ancora focolai e fumi dal sito per i rifiuti, bruciano legno e ferro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci della zona quindi hanno rinnovato l'invito alla cittadinanza a tenere le finestre chiuse e limitare gli spostamenti nelle aree in cui è avvertito l'odore acre della combustione. Domani, dai nuovi rilievi dell'Arpa del Lazio sulla qualità dell'aria, sarà possibile capire se permangono sostanze tossiche nell'aria e se superano i limiti previsti. La prima rilevazione, effettuata ieri, ha dato oggi esito negativo: la presenza di Pm10 nell'aria è di 18 e di 19 microgrammi per metro cubo nelle due centraline di Ciampino e Cinecittà, quindi ben al di sotto del limite di legge di 50 microgrammi per metro cubo. Le rilevazioni tuttavia risalgono alla prima giornata di combustione, un prospetto più attendibile, per capire se e dove tossine e diossine si sono depositate nell'aria, è quello atteso per domani a seguito delle registrazioni di oggi. (Rer)