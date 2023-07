Pakistan-Cina: vicepremier He Lifeng in visita per decennale del Corridoio economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- He Lifeng, vicepremier della Cina e rappresentante speciale del presidente Xi Jinping, sarà in visita in Pakistan da oggi al primo agosto, su invito del governo pachistano, per partecipare alle celebrazioni del decimo anniversario del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec). Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Islamabad. La nota ricorda che He, presidente della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma dal 2017 a marzo, ha svolto un ruolo determinante nella pianificazione ed esecuzione del Cpec, progetto di punta dell’iniziativa della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri) promossa da Pechino. (Inn)