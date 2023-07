Trasporti: Trenitalia, aumentate azioni straordinarie per circolazione ferroviaria Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla soppressione di alcune corse ferroviarie nel Lazio, dovute al consumo anomalo dei bordini, i cerchi a contatto diretto con la rotaia, Trenitalia fa sapere che "ha implementato le azioni straordinarie già intraprese per limitare gli impatti legati al consumo anomalo dei bordini sulla circolazione ferroviaria nel Lazio". Lo riferisce in una nota Ferrovie dello Stato. "Insieme a Rete ferroviaria italiana - prosegue la nota - è stato attivato un tavolo congiunto per l'accertamento delle cause del consumo anomalo dei bordini delle ruote. Inoltre, sono state intraprese alcune iniziative tecniche comunque utili a mitigare tale consumo e rendere più efficiente la circolazione ferroviaria, ed è stato inoltre incrementato il numero di convogli a disposizione nella regione". (segue) (Com)