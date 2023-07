Trasporti: Trenitalia, aumentate azioni straordinarie per circolazione ferroviaria Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le azioni intraprese - conclude la nota - hanno consentito di recuperare il 50 per cento della riduzione iniziale dell'offerta che si era reso necessaria attuare per assicurare una circolazione ferroviaria affidabile ed efficiente. Oggi nel Lazio, dov'è in vigore anche la riprogrammazione estiva, circola l'82 per cento dei treni previsti nelle fasce orarie di punta, con 27 treni cancellati e distribuiti sulle diverse linee della regione. Al fine di limitare ancor più gli impatti sui viaggiatori, infine, Trenitalia ha disposto, per alcune tratte, il servizio sostitutivo con bus". (Com)