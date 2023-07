Spagna: Feijoo chiede incontro a Sanchez la prossima settimana per evitare ingovernabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha chiesto al presidente del governo, Pedro Sanchez, un incontro la prossima settimana per stabilire un "dialogo responsabile" al fine di evitare lo "stallo" e l'ingovernabilità" del Paese. "La Spagna non merita una situazione di ingovernabilità e non possiamo nemmeno permetterci un blocco in un momento così importante per la nostra economia e le nostre istituzioni, nel bel mezzo della presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea", ha spiegato Feijoo in una lettera inviata oggi a Sanchez. Il presidente popolare ha sottolineato che il suo partito è stato il vincitore delle elezioni generali del 23 luglio e ha lanciato un appello al leader socialista per avviare un dialogo "a beneficio della stabilità politica e istituzionale della Spagna". Per il leader dei popolari, la "complessità che può derivare dai risultati elettorali non deve aggravare queste incertezze né minare la fiducia dei cittadini nella capacità del sistema politico e costituzionale di garantire la migliore governance nell'interesse della Spagna, della sua coesione e del quadro di convivenza definito dalla Costituzione". Feijoo si è detto convinto che il dialogo proposto, "che non elude le marcate differenze" tra i due, "risponda a un sentimento diffuso che va oltre le preferenze elettorali che gli elettori hanno appena espresso". (Spm)