Golfo: l’Iran rivendica diritti su giacimento gas conteso con Arabia Saudita e Kuwait (2)

- Da parte sua, il ministro de Petrolio del Kuwait, Saad al Barrak, ha annunciato giovedì 27 luglio che il suo Paese avvierà le operazioni di trivellazione nel giacimento di gas senza attendere la demarcazione dei confini marittimi con l'Iran. Lo scorso 11 luglio, Al Barrak aveva affermato che il giacimento di Al Durra è di "appartenenza esclusiva del Kuwait e dell'Arabia Saudita". Per il ministro, chi rivendica la riserva di gas dovrebbe iniziare a delimitare i propri confini "in base alle norme del diritto internazionale". In precedenza, l'Iran aveva bollato come "illegale" l'accordo concluso nel 2022 tra Kuwait e Arabia Saudita sulla gestione condivisa di Al Durra. Secondo Al Barrak, le rivendicazioni della Repubblica islamica "non sono fondate su una chiara demarcazione dei confini marittimi". (Irt)