San Siro: Roggiani (Pd), cdx smetta di lanciare accuse inutili

- In merito allo stadio di San Siro, "il centrodestra smetta di lanciare accuse che non servono a nulla, tantomeno a risolvere la questione". A dichiararlo in una nota è Silvia Roggiani, la deputata e segretaria del Partito Democratico di Milano. "Le polemiche - continua - servono a poco visto che ad invocare il vincolo per lo stadio sono stati loro". Il vincolo "è stato fortemente voluto dal sottosegretario Sgarbi. "L’auspicio adesso è che ora tutti collaborino realmente per trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti coinvolte”, conclude Silvia Roggiani. (Com)