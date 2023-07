Rifiuti: Gualtieri, entrano in servizio 27 nuovi mezzi per raccolta e pulizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Entrano in servizio 27 nuovi mezzi, sia a noleggio che recuperati dalle officine dove erano fermi, per la raccolta dei rifiuti e la pulizia della città. Lo riferisce su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Una delle principali carenze sulla gestione dei rifiuti a Roma in questi mesi - come spiegato dal sindaco stesso in più occasioni - è la carenza dei mezzi. "Prosegue il processo di normalizzazione delle attività di raccolta dei rifiuti", scrive Gualtieri(Rer)