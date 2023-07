Bologna: Schlein su scomparsa Vittorio Prodi, "una vita caratterizzata dalla passione civile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo, anche a nome di tutta la comunità delle democratiche e dei democratici, il profondo cordoglio per la scomparsa di Vittorio Prodi. Una vita sempre caratterizzata dalla passione civile, dalla serietà, dall'impegno in ogni ambito, da parlamentare europeo, da amministratore locale, da studioso. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia, a Romano, ai suoi amici". Lo sottolinea in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. (Rin)