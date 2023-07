FI: Ferrante, grande successo due giorni tesseramento, nostra proposta più attuale che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- “Grande successo per la seconda due giorni, dedicata al tesseramento, organizzata da Forza Italia in tante località turistiche italiane”. Lo scrive in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti e responsabile adesioni di Forza Italia. “Dalle alture di Cervinia ed Ornica, alle spiagge di Maratea e Marina di Camerota passando per il lungomare di Porto San Giorgio, Ostia e Fregene – prosegue - bandiere tricolori e gazebo targati Forza Italia hanno inondato le principali località turistiche italiane. Ancora una volta il nostro movimento politico lancia chiari segnali di vitalità, reattività, mobilitazione, presenza e radicamento sul territorio. Le iniziative continueranno per tutta la stagione estiva che si chiuderà a settembre con due importanti eventi, prima a Gaeta, dove si ritroverà il nostro movimento giovanile, e poi a Paestum dove celebreremo il Berlusconi Day. La nostra capillare mobilitazione sta peraltro registrando tantissime nuove adesioni, già a quota 11 mila, a testimonianza dell’attrattivita’ di un proposta politica che, alla soglia dei suoi 30 anni, si dimostra più attuale ed essenziale che mai nella coalizione di centrodestra ed in generale nel panorama politico italiano. Sotto l’unitaria e solida guida del segretario nazionale Antonio Tajani puntiamo ad allargare sempre di più la nostra casa affinché diventi la dimora di tutti i popolari ed i liberali italiani che rispettino i nostri valori e la nostra storia. La vera ‘estate militante’ e’ quella nostra. Avanti così”, conclude. (Rin)