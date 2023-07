Agroalimentare: Giansanti (Confagricoltura), l'appello del Papa alla Russia non resti senza seguito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non può restare senza seguito l'appello rivolto oggi dal Santo Padre alle autorità della Federazione Russa per ripristinare l'iniziativa del Mar Nero e consentire così il trasporto in sicurezza del grano". Lo afferma il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, che aggiunge: "Desidero sottolineare che, come agricoltore, ho trovato particolarmente toccante il richiamo del Santo Padre al grano come un dono di Dio per sfamare l'umanità". "Le vicende di questi giorni e l'appello del Papa ripropongono ancora una volta il valore assoluto che riveste la sicurezza dei rifornimenti assicurata dal sistema agroalimentare dell'Unione europea. Per il grano, in particolare, - evidenzia il presidente di Confagricoltura - la produzione europea ha anche contribuito in misura sostanziale ad evitare finora una crisi alimentare globale". Secondo i dati resi noti dalla Commissione europea, nei primi due mesi di quest'anno le esportazioni di cereali dell'Unione verso i Paesi del Nord Africa e dell'Africa sub-Sahariana sono ammontate a 3,9 milioni di tonnellate. Rispetto allo stesso periodo del 2022, l'aumento è stato di 768 mila tonnellate. L'accordo su grano dal Mar Nero ha consentito, fino a metà luglio, l'esportazione di oltre 32 milioni di tonnellate di prodotti ucraini, principalmente cereali e semi oleosi. Il prezzo del mancato rinnovo, ha ammonito il Segretario generale dell'ONU Guterres, sarà pagato da centinaia di migliaia di persone che rischiano la fame e la malnutrizione.(Rin)