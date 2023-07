Bangladesh-Italia: nave Morosini arrivata a Chittagong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave della Marina militare Francesco Morosini è arrivata oggi al porto di Chittagong, in Bangladesh, dove sosterà quattro giorni, per ripartire il 2 agosto. Lo riferisce l’agenzia di stampa statale “Bangladesh Sangbad Sangstha” (”Bss”). Ad accogliere il pattugliatore d’altura, impegnato in un tour internazionale, c’erano funzionari dell’ambasciata italiana e alti ufficiali della Marina bengalese, insieme alla banda musicale della forza armata. Il comandante della nave, Giovanni Monno, durante il soggiorno, avrà incontri con alti ufficiali bengalesi. (Inn)