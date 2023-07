Bosnia: Cvijanovic, tutti i problemi del Paese sono politici e non relativi alla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i problemi della Bosnia Erzegovina sono esclusivamente politici e non relativi alla sicurezza, ragion per cui è insensato il richiamo allo schieramento di altre forze internazionali. Lo ha detto l’esponente della presidenza tripartita bosniaca, Zeljka Cvijanovic. “Le richieste che la Nato dispieghi le sue forze sono appelli insensati di politici vanesi che, parlando di una presunta situazione di sicurezza a rischio, stanno cercando di attirare l’attenzione internazionale”, ha detto Cvijanovic. A suo avviso, si tratta di richiami tendenziosi e con l’intenzione di dipingere la Repubblica Srbska – entità serba del Paese – come una realtà pericolosa. (Seb)