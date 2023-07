Rieti: Sangiuliano oggi alla Festa della Montagna a Rascino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La bellezza d’Italia è fatta di cultura nelle sue multiformi articolazioni ma anche di paesaggio, quel paesaggio che Benedetto Croce definì il volto amato della Patria. Dobbiamo lavorare per valorizzare cultura e natura che in Italia sono un bonomio eccezionale”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che oggi ha partecipato alla Festa della Montagna sull’altopiano di Rascino. Un’occasione per incontrare i sindaci del Cicolano: Gaetano Micaloni di Petrella Salto, Filippo Lucentini di Fiamignano, Mariano Calissoni di Borgorose, Irene Urbani di Labro, Michele Paniconi di Rivo d’Utri e Camillo Gervino di Varco Sabino. (Rin)