Italia-Usa: Meloni, con Biden colloquio lungo e aperto su temi bilaterali e crisi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio “lungo e trasparente” con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante la sua recente missione negli Stati Uniti. Durante una intervista con l’emittente “Fox News”, la premier ha affermato di aver discusso “diversi temi bilaterali” con il presidente Usa, in “un momento in cui il contesto intorno ai nostri Paesi sta cambiando rapidamente”. Al centro del colloquio, ha aggiunto, anche le “diverse crisi globali che dobbiamo discutere e affrontare insieme”. Nel complesso, ha concluso, la discussione è stata “molto positiva”. (Was)