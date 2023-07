Ucraina: Meloni, Italia ha fatto molto per Kiev, Europa colpita più di tutti dalla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia “ha fatto molto per l’Ucraina”, nel quadro della guerra con la Russia. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una intervista con l’emittente “Fox News”, rispondendo ad una domanda sulle recenti critiche dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale ha recentemente affermato che Washington sta pagando un prezzo troppo alto per il sostegno a Kiev, rispetto ai Paesi europei. “L’Europa è quella che ha sofferto di più a causa della guerra: penso agli effetti dell’inflazione, e agli impatti del conflitto sul costo dell’energia e delle materie prime”, ha detto, ricordando che nella legge di bilancio il governo italiano ha dedicato 30 miliardi solamente ai costi dell’energia. “L’Europa ha avuto un impatto diretto e serio dalla guerra, e di questo bisogna tenere conto”, ha concluso. (Was)