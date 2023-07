G7: Meloni, nel processo di globalizzazione sono stati commessi errori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel processo di globalizzazione sono stati commessi errori. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una intervista con l’emittente “Fox News”, rispondendo ad una domanda su quelle che saranno le priorità dell’agenda della presidenza di turno italiana del G7. “L’idea che un commercio senza regole possa risolvere i nostri problemi, distribuendo equamente la ricchezza e democratizzando quei sistemi che non sono democratici come i nostri, non ha funzionato: anzi, queste realtà si sono rafforzate, mentre noi ci siamo indeboliti”, ha spiegato, sottolineando che “non abbiamo più il controllo sulle catene di approvvigionamento”. Sui temi strategici, ha concluso, non possiamo “lasciare nulla al caso”. (Was)