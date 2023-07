India: scontri etnici nel Manipur, delegazione opposizione denuncia “violenza senza precedenti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione di parlamentari dell’Alleanza inclusiva per lo sviluppo nazionale indiano (India), la nuova coalizione di opposizione, in visita nel Manipur, è stata ricevuta oggi dalla governatrice dello Stato, Anusuiya Uikey, alla quale ha espresso preoccupazione per la crisi in corso da maggio, quando si sono riaccesi gli scontri etnici. Dopo aver visitato campi di sfollati a Imphal, Moirang e nel distretto di Churachandpur, i delegati hanno consegnato una lettera a Uikey in cui si sono detti “scioccati” per la “violenza senza precedenti” registrata e hanno denunciato “il fallimento del governo centrale e statale”. Nella lettera, pubblicata dal Congresso nazionale indiano (Inc), il partito capofila, vengono evidenziate le condizioni scadenti dei campi di accoglienza e le necessità di assistenza dei bambini. Inoltre, si criticano le interruzioni delle connessioni internet per motivi di ordine pubblico e il silenzio del primo ministro, Narendra Modi, e si chiedono misure efficaci per ripristinare la pace e l’armonia. Quella del governatore è una figura di garanzia; il capo del governo è Nongthombam Biren Singh. Entrambi, comunque, sono esponenti del Partito del popolo indiano (Bjp), il partito di Modi. (segue) (Inn)