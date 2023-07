India: scontri etnici nel Manipur, delegazione opposizione denuncia “violenza senza precedenti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione – composta da 21 membri della Camera del popolo e del Consiglio degli Stati, i due rami del parlamento federale – è giunta nel Manipur ieri e concluderà la sua visita oggi. È la sua seconda iniziativa politica riguardante il Manipur, dopo la presentazione alla Camera del popolo di una mozione di sfiducia contro Modi, a cui si chiede una dichiarazione sulla crisi in corso nello Stato nord-orientale. Il premier, infatti, ha espresso “dolore e rabbia” per gli abusi sulle donne documentato da un video diffuso in concomitanza con l’avvio della sessione parlamentare, ma non si è pronunciato sulla situazione generale, un silenzio che gli è stato contestato da Mallikarjun Kharge, presidente del Congresso. L’Alleanza India è stata lanciata in occasione della riunione tenuta dall’opposizione il 17 e 18 luglio a Bangalore, nel Karnataka, prendendo il posto dell’Alleanza progressista unita (Upa). (segue) (Inn)