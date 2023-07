San Siro: Biscardini, il Comitato SiMeazza ha vinto la prima battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto ragione, come Comitato SiMeazza, nel sostenere una battaglia apparentemente circoscritta alla difesa dello stadio per il valore in sé e per la sua storia, anche dal punto di vista architettonico e simbolico". Ad affermarlo in una nota Roberto Biscardini, promotore del comitato SiMeazza. "Abbiamo fatto bene - spiega - a difendere la Scala del Calcio, uno degli stadi riconosciuti come tra i più belli del mondo, mettendo in secondo piano, pur non sottovalutando mai e non sottacendo il misfatto, che dietro al progetto di abbattere il Meazza e realizzare il nuovo stadio, da parte delle società Milan e Inter si nascondevano gli interessi veri della grande speculazione immobiliare di tutte le aree di San Siro". Una partita "molto probabilmente non del tutto chiusa, ma che ha certamente perso con il vincolo della Sovrintendenza, il suo punto di forza", evidenzia Biscardini. "L'unica cosa sulla quale bisognerebbe veramente interrogarsi - prosegue - riguarda lo strano comportamento del Sindaco Sala, che si è infilato a testa bassa fino dall'inizio nel sostegno degli interessi delle società e degli interessi immobiliari, facendosi carico di delibere chiaramente illegittime, senza mettere in conto che avrebbe potuto prendere una cantonata di dimensioni enormi". "Una vicenda che peserà sulla storia della sua carica in modo emblematico", conclude Biscardini.(Com)