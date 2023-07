Niger: Niamey, sostenitori della giunta attaccano l’ambasciata francese - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Migliaia di sostenitori della giunta militare al potere in Niger dal 26 luglio hanno manifestato oggi a Niamey, prendendo di mira anche l’ambasciata della Francia. Video della protesta in circolazione sui social network mostrano i manifestanti che intonano slogan antifrancesi e chiedono la chiusura della sede diplomatica. Un’insegna dell’ambasciata è stata rimossa e una porta è stata incendiata. In mattinata una folla si è radunata anche a Place de Concertation, dove si sono viste sventolare bandiere della Russia. Il generale Abdourahmane Tchiani (o Omar Tchiani), insediatosi dopo la destituzione con il golpe del presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum, ha scritto su Twitter che la “marcia di sostegno” è una “dimostrazione di forza (…) inaudita nella capitale da più di dieci anni”. La giunta ha rilasciato un comunicato ieri invitando i cittadini a scendere in piazza oggi per protestare contro la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao), in concomitanza col vertice straordinario dei leader dell’organizzazione convocato per oggi ad Abuja, in Nigeria. (segue) (Res)