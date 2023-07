Governo: “Financial Times”, Meloni solido alleato Nato ma preoccupano le politiche interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sta dimostrando un alleato affidabile della Nato e degli Stati Uniti ma malgrado ciò la sua agenda di politica interna provoca preoccupazione tra gli omologhi all’estero. E’ quanto afferma un articolo del quotidiano “Financial Times” pubblicato dopo la visita che Meloni ha compiuto negli Stati Uniti, durante la quale “il calore umano” con il presidente Joe Biden “è apparso genuino”. Il quotidiano ha parlato di un’amicizia politica “improbabile” tra i due ma al contempo ha evidenziato la posizione di netta condanna dell’invasione russa in Ucraina da parte di Meloni. Il sostegno a Kiev espresso da Fratelli d’Italia anche quando stava all’opposizione ha distinto il partito da molti omologhi della destra sovranista europea. Washington starebbe osservando l’esecutivo italiano come un indicatore dell’eventualità che i partiti di destra in Europa possano essere “domati” una volta arrivati al governo. L’allineamento tra Roma e Washington – ha sottolineato il “Financial Times” – riguarda anche la postura nei confronti della Cina. Malgrado l’Italia sia stata l’unico Paese del G7 a unirsi alla Nuova via della seta nel 2019, Meloni e Biden hanno discusso piani per il ritiro dall’iniziativa. (segue) (Res)