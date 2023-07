Governo: “Financial Times”, Meloni solido alleato Nato ma preoccupano le politiche interne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano ha evidenziato che la moderazione di Meloni nell’Unione europea è in netto contrasto con l’atteggiamento di scontro diretto adottato dall’Ungheria di Viktor Orban. D’altronde, l’Italia è il beneficiario della maggiore quantità di risorse dal Fondo di ripresa e resilienza e deve anche fare affidamento sull’assistenza europea nella lotta all’immigrazione illegale nel Mar Mediterraneo. Sebbene il presidente del Consiglio abbia moderato i toni sul tema, lo stesso non si può dire per alcuni dei suoi colleghi. Il “Financial Times” ha ricordato le parole del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che mesi fa ha dichiarato che non ci si può arrendere all'idea della “sostituzione etnica” degli italiani. Un altro fronte di preoccupazione per il quotidiano è il disegno di legge Varchi, che la Camera ha approvato in prima lettura questa settimana e con cui si rende perseguibile la gestazione per altri (Gpa) anche se avvenuta all’estero. Per i suoi detrattori la misura ha come bersaglio privilegiato le coppie omogenitoriali. Meloni ha spiegato dopo il suo incontro alla Casa Bianca con il presidente Biden che le questioni Lgbti non sono state oggetto di discussione. “Mentre l’Ucraina affronta una minaccia esistenziale dalla Russia, le democrazie non hanno altra scelta che unirsi in suo sostegno. Tuttavia, ciò non vuole dire distrarre lo sguardo dalle politiche di una delle principali economie del continente che sono in contrasto con i moderni valori europei”, conclude il “Financial Times”. (Res)