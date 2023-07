Libia: inviato Onu, chi insiste per un nuovo governo vuole solo “spartirsi la torta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi insiste per insediare un nuovo, ennesimo governo di transizione in Libia “lo fa soltanto per spartirsi la torta”. Lo ha detto oggi a Tripoli l’inviato delle Nazioni Unite in Libia e capo della Missione di sostegno Onu nel Paese (Unsmil), Abdoulaye Bathily, durante un discorso davanti ad alcuni leader della regione sud-occidentale del Fezzan. “C'è bisogno di un governo unificato e di un parlamento unificato, ma la nuova Libia non può essere costruita senza un processo elettorale in cui il parlamento e il capo dello Stato siano eletti in modo trasparente e inclusivo”, ha detto Bathily, indicando che “la Libia non può essere ricostruita con accordi infiniti e governi transitori: è tempo di completare le leggi elettorali in modo che i cittadini possano scegliere chi vogliono”. Il politico senegalese delle Nazioni Unite ha aggiunto che il Paese nordafricano, membro del cartello petrolifero Opec, non potrà mai prosperare se il presidente del Parlamento con sede nell’est, Aguila Saleh, non è in grado di recarsi a Tripoli o a Misurata, dove rischierebbe di essere arrestato. (segue) (Res)